– Jeg synes det er nydelig. Det er mer natur, mens i Kina er det mange store byer uten så mye grønt eller vann, sier Kezheng Ma.

Han og kjæresten er på tur i Bergen, som på denne dagen presenterer seg med ukarakteristisk oppholdsvær.

I butikkene på historiske Bryggen, står det kinesiske tegn i vinduet. «Velkommen, vi snakker også kinesisk», lyder en plakat i A4.

– Vi har hatt veldig mange kinesiske turister i det siste, så nå er vi veldig opptatt av å få folk som snakker kinesisk inn i butikken, sier Consuelo Iversen ved Bryggen Handel.

KINESISK: Utenfor Bryggen Handel har de satt opp skilt på kinesisk. Foto: Synnøve Horvei / NRK

For økningen av kinesiske turister er merkbar. I vår hadde 81.000 kinesere overnattet på norske hotellrom, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det er en økning på 71 prosent mot samme periode i fjor.

Fjord Norge tror økningen er enda større nå i sommer.

– Vi ser helt tydelig veksten vi har hatt på det kinesiske markedet. Vi forventer en fortsatt vekst fremover, og vi tror også at Kina kommer til å bli en av våre topp fire markeder i årene fremover, sier Britt Dalland, salgs- og markedsdirektør i Fjord Norge.

POSITIV: Britt Dalland i Fjord Norge sier at den største veksten blant kinesiske turister er hos dem som reiser uten store grupper. De legger fra seg mer penger, forteller Dalland. Foto: Johanna Magdalena Husebye / NRK

Reiser uten store turistgrupper

Kinesiske turister som NRK møter reiser alene, og ikke i store grupper. En av disse er Fu Wanfeng.

– Norge er veldig dyrt. Kinesere er blitt rikere, så de har mer fritid til å reise, forklarer Fu.

Forskjellen fra tidligere er gjerne at kineserne reiser alene i fåtall, og ikke i de store turistgruppene, ifølge Dalland i Fjord Norge. Hun mener det er en trend at flere kinesere ønsker seg ut i verden.

– Vi så også en veldig positivt utvikling at det utviklet seg fra de store gruppene til individuelle reisende som nå kommer. Det er i den siste kategorien den siste veksten skjer. De individuelle reisende er også mer reisevante, og flinkere i engelsk, og bruker mer penger når de er her, sier Dalland.

Legger igjen mer penger

Dagens Næringsliv skrev tirsdag morgen at en del av forklaringen på økningen er at den norske kronen er svekket mot kinesisk yang de siste årene. Hvis «trenden» med individuelt reisende kinesere fortsetter, vil det bety mer inntekter for norsk reiseliv.

Per Holte, markedssjef for Asia i Innovasjon Norge, sier til DN at individuelt reisende bruker langt mer penger enn reisende i grupper.

– For åtte dager i Nord-Europa betaler reisende i de store gruppene i gjennomsnitt mellom 20.000 og 25.000 kroner totalt. Da er flyreiser, alle måltider og severdigheter inkludert. De individuelle reisende bruker adskillig mer, jeg kan tenke meg det dobbelte, sier Holte til avisen.