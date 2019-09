Rekordmange forhåndsstemte

875.584 personer har forhåndsstemt i årets kommunevalg, ifølge helt ferske tall fra Valgdirektoratet.

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning tror flere forhåndsstemmer fordi det er blitt så praktisk.

– Det er en trend vi har sett over lengre tid. Ved hvert valg er det flere som forhåndsstemmer. Kommunene legger til rette for forhåndsstemmegivning, og folk har gradvis har vent seg til muligheten til å forhåndsstemme.

11.318 av de som har valgt å stemme før valgdagen, tidligstemte før den ordinære forhåndsstemmeperioden startet.

Sjekk hvor mange som forhåndsstemte i ditt fylke: Ekspandér faktaboks Oslo: 153.135

Rogaland: 69.967

Møre og Romsdal: 38.310

Nordland: 38.265

Viken: 182.409

Innlandet: 55.993

Vestfold og Telemark: 51.593

Agder: 46.602

Vestland: 120.012

Trøndelag: 81.253

Troms og Finnmark: 38.045 (Kilde: Valgdirektoratet)

Stemte for første gang

Anders Håkon Namtvedt og William Øquist Ingvaldsen er begge førstegangsvelgere. NRK møtte dem fredag ettermiddag utenfor valglokalet ved rådhuset i Bergen sentrum.

Som mange andre valgte de å stemme like før forhåndsstemmingen stengte.

– Vi var nettopp på en skoledebatt, der fikk vi den siste informasjonen før vi tok den endelige beslutningen. Jeg er også travel hele valgdagen, derfor ønsket jeg å forhåndsstemme, sier Ingvaldsen.

Både for ham og Namtvedt har det lenge stått mellom to partier, men tre dager før valget følte de seg klare for å stemme.

– Det er spennende og litt stort. Jeg er 95 prosent sikker på valget mitt, sier Namtvedt.

FORHÅNDSSTEMTE: Anders Håkon Namtvedt (t.v) og William Øquist Ingvaldsen er førstegangsvelgere. De valgte å stemme tre dager før valget. Foto: NRK

– Fleksibilitet er viktig

Kommunikasjonssjef Kristina Brekke Jørgensen i Valgdirektoratet mener også at fleksible valgmuligheter er blitt viktig for folk.

– Kommunene er blitt veldig flinke til å tilrettelegge for stemming når det passer for velgerne. Det er blitt flere forhåndsstemmingslokaler, og de er plassert der folk er, ved knutepunkter. Folk er heller ikke like opptatte av å stemme på valgdagen som før, og stemmer heller når det passer for dem, sier Jørgensen.

Valgforsker Bergh tror ikke forhåndsstemmingen har noe å si verken for valgdeltakelsen eller valgresultatet.

– Den eneste muligheten er om det skulle skje noe mot slutten av valgkampen som fører til en endring. Dette vil jo ikke bli fanget opp av dem som forhåndsstemmer, da de allerede har stemt.

EN TREND: Valgforsker Johannes Bergh sier at det er flere som forhåndsstemmer ved hvert valg. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Ikke endelig resultat

Selv om det nå er stengt for forhåndsstemming, understreker Jørgensen at resultatet ikke er helt endelig. Stemmer fra folk som har stemt i lokaler i andre kommuner og fylker enn der de er folkeregistrert, sendes med posten.

Det betyr at «fjernstemmer» som ble avlagt etter postgang fredag, og kanskje også noen stemmer fra torsdag, ikke er med i tallene Valgdirektoratet nå legger frem.

Kommunenes endelige frist for å ha forhåndsstemmetallene klare er først tirsdag klokken 17.

