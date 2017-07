Rekordhøye poenggrenser for å komme inn på sykepleierutdanningene

I dag presenterte Samordna opptak tallene for opptaket til høyere utdanning 2017. Aldri før har så mange fått tilbud om studieplass i Norge.

Sykepleierstudiet er det mest søkte studiet. 15.738 søkere har dette studiet som sitt førstevalg, det er over seks prosent flere søkere enn i fjor.

De to siste årene har det vært en økning på 22 prosent i antallet som har sykepleierutdanning på førstevalg, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han presenterte opptaktstallene i dag.

Han mener de høye søkertallene og økt konkurranse er gledelig.

– Vi kommer til å trenge flere ansatte i helsevesenet vårt og flere sykepleiere. Vi vet at vi kommer til å få flere eldre og flere kommer til å leve lengre med kompliserte sykdomsbilder. Det gjør at det er godt nytt at sykepleierutdanningene er så populære, sier Røe Isaksen.

Poenggrenser Ekspandér faktaboks Poenggrensene angir den med lavest poengsum som kom inn i opptaket. Poenggrensene er en indikasjon på hvor vanskelig det er å komme inn på et studium. En poenggrense er aldri bestemt på forhånd, men avgjøres av flere faktorer. For eksempel antall søkere, poengsummen til de ulike søkerne og endring i antall studieplasser. På grunn av endringer i poengreglene kan ikke poenggrensene for 2009 og senere sammenlignes med tidligere års poenggrenser. Årsaken er at rangeringsreglene endret. Blant annet falt fordypningspoengene bort, mens maks realfagspoeng ble redusert. Kilde: Samordna oppptak

Rekordhøy poenggrense i Bergen

På Høgskulen på Vestlandet har poengrensen for å komme inn på sykepleierutdanningen i Bergen aldri vært høyere.

For søkere i ordinær kvote er poenggrensen 52,2, en oppgang fra 50,8 i fjor. Det på tross av at det var færre søkere til studiet i enn i fjor. 902 personer hadde sykepleierbacheloren på førstevalg, mot 962 i fjor.

– Vi har aldri sett en poenggrense i nærheten av dette tidligere, sier kontorsjef Unni Beite Rogvin ved opptakskontoret på Høgskulen på Vestlandet.

Også på studiestedene Stord, Haugesund og Førde økte poenggrensen.

Den samme tendensen ser man på svært mange av landets høgskoler, viser tall fra Samordna opptak.

Her finner du alle poengrensene for studieretningene ved de ulike utdanningsinstitusjonene i landet (ekstern lenke)

Stor konkurranse i Oslo

Også på Høgskolen i Oslo og Akershus er det stor konkurranse om plassene på sykepleierutdanningen.

På alle de tre studiestedene Kjeller, Sandvika og Oslo økte poengrensen for søkere i ordinær kvote, fra henholdsvis 46,2 til 47,4, 50,5 til 51,8 og 47,2 til 48,1.

– Sykepleie er stadig mer populært. Søkertallene er høye, poenggrensen er høyere og mange står på venteliste, sier prorektor for utdanning Nina Waaler ved Høgskolen i Oslo og Akershus.