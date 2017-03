Reiv vegg på utbrent hus

Brannvesenet gjer no siste del av ettersløkking- og sikringsarbeid før dei pakkar saman, etter å ha halde vakt ved det utbrente huset i Østre Skotredet i Bergen. Tysdag kveld blei ein vegg på huset rive ned. – Det var fare for at veggen skulle falle ned dersom det begynte å blåse. Vi har no sikra huset og sperra av med gjerde, og gir oss snart på staden, seier innsatsleiar Kjell Hegdal. Han fortel at det ikkje er komme røyk frå huset sidan om lag klokka 16.30. Politiet skal inn i brannruinane for å gjere undersøkingar i morgon.