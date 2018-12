Reiarlaget avviser at «Sola TS» brukte dekkslyset feil

Det greske reiarlaget Tsakos Energy Navigation, som eig og driftar «Sola TS», har gitt få kommentarar til media etter kollisjonen med det norske marinefartøyet KNM «Helge Ingstad» 8. november.

Då Statens havarikommisjon for transport (SHT) la fram sin førebelse rapport 29. november, blei det lagt vekt på lysbruken til oljetankaren etter avgang frå Stureterminalen.

SHT meiner tente dekkslys på det 250 meter lange tankskipet gjorde at milliardfregatten ikkje klarte å skilja mellom tankskipet og den godt opplyste Stureterminalen då dei segla sørover i Hjeltefjorden.

– Kor vidt det var lov eller ikkje har me ikkje tatt stilling til, sa avdelingsdirektør Dag Sverre Liseth om lysbruken under pressekonferansen.

PÅ GRUNN: Her enda KNM Helge Ingstad etter samanstøyten med oljetankaren. I bakgrunnen kan ein skimta deler av oljeterminalen. Foto: Stian Røkenes / NRK

– Vanleg over heile verda

I ein Ytring publisert på NRK.no skriv tidlegare underdirektør i Sjøfartsdirektoratet Eivind Sanden Vågslid at det er vanleg at skip går med tente dekkslys etter avgang.

– Det er praksis over heile verda at dekkslysa er tente eit lite stykke ut frå hamn, sjølv om skipet er undervegs.

Sjøvegsreglane seier at eit skip ikkje skal visa lys som kan forvekslast med lanternene eller gjera navigasjonslanternene mindre synlege.

– Om dette er brot med sjøvegsregel 20b, kan diskuterast, ifølge Vågslid.

Stadfestar at dekkslys var tente

Pressetalsmann for reiarlaget, Patrick Adamson, bad etter pressekonferansen om tid til å lesa rapporten.

No understrekar han overfor NRK at det greske reiarlaget Tsekos deler versjonen til SHT.

Likevel avviser Adamson at lysbruken på tankskipet var i strid med lovverket.

– Det stemmer at dekklysa på tankskipet var slått på både før, under og etter avgang frå Stureterminalen. Det er ingenting unormalt ved det. Det står att mykje jobb på dekk når ein oljetankar forlét terminalen, seier Adamson.

SOLA: Den 250 meter lange oljetankaren har heimehamn på Malta, men er eigd av eit gresk reiarlag. Foto: Lasse Wallace / NRK

Uklart om lysa var tente då det smalt

Rapporten seier ingenting om kor vidt «Sola TS» gjekk med full dekksbelysning då skipa kolliderte.

Det er ein tydeleg svakheit i rapporten, meiner Vågslid.

– Ei endring skulle vore observert frå fregatten.

Pressetalspersonen for det greske reiarlaget kjenner ikkje til når dekkslysa eventuelt blei slått av.

– Eg veit ikkje om dekkslysa var tente då tankskipet og fregatten kolliderte.

NRK har onsdag kveld bede avdelingsdirektør Dag Sverre Liseth i havarikommisjonen bekrefta eller avkrefta at dekkslysa var tente ved kollisjonen. NRK har så langt ikkje fått svar.

SKADER: «Sola TS» fekk skader i baugen då tankskipets anker bora seg inn i skroget på fregatten. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

– Ingen kjenner kostnadene

Reiarlaget ynskjer ikkje å kommentera rapporten til SHT ytterlegare før han er endeleg. Heller ikkje kapteinen eller annan besetning om bord på oljetankaren vil svara på spørsmål.

– Reiarlaget må ta rapporten til etterretning. Likevel vil me ikkje gi kommentarar som kan påverka arbeidet eller utfallet. Det handlar om respekt for det arbeidet som no går føre seg, opplyser Patrick Adamson.

Oljetankaren ligg for tida under reparasjon i Gdansk i Polen. Adamson estimerer at «Sola TS» vil vera tilbake i trafikk midt i desember.

Han kan ikkje seia kva kollisjonen har kosta reiarlaget eller forsikringsselskapet. Hovudassurandøren er det londonbaserte forsikringsselskapet Britannia P&I.

– Ingen veit enno noko om kostnadene frå reparasjonane. Eg kan heller ikkje seia noko om utfallet av eit eventuelt forsikringsoppgjer.