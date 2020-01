Regnvann fosser inn i venteskurene på Bybanen: – Vått til og med på soldager!

Småbarnspappa Ole Andreas Jensen er trofast bruker av Bybanen i Bergen. Han har forlengst avfunnet seg med at man ikke kan regne med å stå tørt når man venter på den.

– Det er kjipt å bli våt i baken når du sitter og skal vente på Bybanen. Med mindre det har vært oppholdsvær noen dager, så er det nesten alltid vått. Selv på soldager er det vått inne i venteskuret, sier Jensen mens det renner i strie strømmer ned fra glasstaket.

Vi er veldig klar over at det regner mye i Bergen. Roger Skoglie, prosjektdirektør i Bybanen Utbygging

OPPGITT: Ole Andreas Jensen bruker Bybanen ofte og er vant til å bli våt når han venter på at den kommer. Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

Skyldes svakhet i konstruksjonen

Siden åpningen i 2010 har driftsselskapet Bybanedrift brukt over fire millioner kroner på å forsøke å tette lekkasjer på bybanestoppene mellom Byparken og Nesttun, som var første byggetrinn i bybaneprosjektet.

I en by med over 200 regndøgn per år tok det ikke lang tid før lekkasjeproblemene ble åpenbare.

– Det viste seg at det var en svakhet i konstruksjonen som gjorde at enkelte av dem lekker, sier prosjektdirektør i Bybanen utbygging, Roger Skoglie.

Svakheten ble imidlertid ikke oppdaget før stoppene allerede var montert.

VANNANSAMLING: På flere av de flate glasstakene på venteskurene blir vannet liggende uten å renne unna. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Jobber med ny løsning

Totalt har det vært lekkasjer på 27 bybanestopp. Utbedringene har kostet mellom 140.000 og 150.000 kroner per stopp.

Grunnen til lekkasjene er vann som samler seg opp og blir liggende på taket når løv og andre ting tetter igjen takrennene. Dermed trenger vannet gjennom skjøten og ned på ventende passasjerer.

Lekkasjene er forsøkt tettet ved å fuge på nytt og endre takrenneløsningen. Men alt tyder på at det vil koste enda mer penger å tettet lekkasjene. For flere steder mellom Byparken og Nesttun renner det fortsatt vann ned på ventende passasjerer.

LOVER BEDRING: Adelheid Nes i Bybanen AS sier det jobbes med nye løsninger som skal få vannet effektivt unna. Foto: Sølve Rydland / NRK

– Utfordringen er å holde dreneringen åpen. Vi jobber nå med en ny løsning, sier direktør Adelheid Nes i Bybanen AS.

Kanskje de bare bør gi seg og la det være slik. Folk er jo vant til det nå. Ole Andreas Jensen

– Kjempedumt for alle som bruker banen

Bybanestoppene mellom Lagunen og Flesland, som ble satt opp i andre byggetrinn, er konstruert på en annen måte og er tette, ifølge Skoglie.

– Vi synes det er utrolig kjedelig at løsningen ikke fungerte godt nok, og at vi fortsatt sliter med det. Vi er veldig klar over at det regner mye i Bergen. Det er også kjempedumt for alle som bruker bybanen, sier Skoglie.

Passasjer Ole Andreas Jensen mener det er smått utrolig at regn skal være et problem for venteskur i Bergen.

– Det burde jo være mulig å få det tett. Men kanskje de bare bør gi seg og la det være slik. Folk er jo vant til det nå. Jeg synes i alle fall ikke de skal bruke fire millioner til på å fikse det, det blir for dum bruk av penger, sier småbarnspappaen.