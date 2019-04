Regjeringen vurderer forbud: Her elsker de den forhatte tresorten

– Den har fått et ufortjent dårlig rykte. Mange ser på den som ugress som må vekk for enhver pris. Men sitkagranen har mange gode egenskaper, sier Erling Birkeland.

Han er styreleder i Bergens skog- og træplantningsselskap, som vedlikeholder veier og stier i byfjellene, og rydder skog. Men sitkagranen får vokse fritt og bre seg så mye den vil.

– Sitkagranen er sterk og lett og derfor godt egnet til å lage byggematerialer av. I tillegg er det den tresorten som binder aller mest CO₂, sier Birkeland.

TETT I TETT: Sitkagranskogen på Fløyen i Bergen er over hundre år gammel. Når trærne erobrer nye områder, kommer trærne opp tett i tett og gjør stedet ufremkommelig dersom det ikke blir skjøttet. Foto: Simon S. Brandseth / NRK

Fortrenger andre planter

Men myndighetene vil intensivere innsatsen mot den amerikanske grantypen.

Årsaken er at de hurtigvoksende trærne danner usedvanlig tett skog, fortrenger det tradisjonelle norske plantelivet og stadig erobrer nye områder både i norsk kulturlandskap og kystlynghei.

– I områder med tett sitkagranskog er det helt umulig å bevege seg. Trærne står tett i tett, med greiner helt nedenfra, sier biolog Jan Håkon Vikane.

Sitkagran Ekspandér faktaboks Latinsk namn: Picea sitchensis

Namnet kjem frå Sitka, den fjerde største byen i Alaska.

Ulovleg å plante til næringsformål utan løyve frå landbruksstyresmaktene.

Veks naturleg i Nord-Amerika

Kan bli 50-70 meter høg i Nord-Amerika

Sitkagraner i Noreg har blitt over 40 meter høge

Ført til Europa på 1800-talet. Til Noreg på 50-talet.

Tåler sjøsprøyt betre enn andre graner.

Han disputerte nylig for en doktorgrad på spredningen av sitkagran og andre uønskede planter, og konkluderer med at det er svært vanskelig å fjerne sitkagranen.

– Den har veldig mye frø og invaderer områder veldig raskt. De siste årene har vi også sett at den etablerer ny, tett skog også utenom plantefeltene, sier Vikane.

– Det er fullt mulig å hugge ned disse trærne, men det er en formidabel jobb. Det er snakk om enorme områder.

SPRES RASKT: – Sitkagran fortrenger det tradisjonelle norske plantelivet i norsk kulturlandskap og kystlynghei, sier biolog Jan Håkon Vikane. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Regjeringen vurderer forbud

Den hardføre grantypen er plantet i stor stil i Norge. På byfjellene i Bergen har den stått i over hundre år. Men det var spesielt på 60-tallet plantingen tok av.

Både myndigheter og skogeiere mente det var smart å satse på plantefelt med den hurtigvoksende grantypen med tanke på gjenreisingen av Norge. Utover 70- og 80-tallet ble grantypen i tillegg brukt til å skjerme for vind på værutsatte hus- og hyttetomter.

Men nå skal regjeringen vurdere å forby den.

UTREDER PLANTE-FORBUD: Miljøvernminister Ola Elvestuen (V) venter på utredninger fra to direktorat om et mulig forbud. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Vi forsterker nå innsatsen med mer midler til skjøtsel, som mange steder handler om å fjerne sitkagran, sier miljøvernminister Ola Elvestuen (V).

– Samtidig har vi bedt Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet om en utredning av konsekvensen av et forbud mot utplanting av denne og andre utenlandske treslag, sier han.

Men Bergens skog- og træplantningsselskap mener det er fullt mulig å holde sitkagranen i sjakk på andre måter.

– Effektiv rydding og stell er beste måten. Det går også an å plante annen granskog i et belte rundt sitkagranen for å hindre spredning. Da vil det ikke komme lys til, sier Erling Birkeland.