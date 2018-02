Regjeringen sier ja Sotrasambandet

Regjeringen dag i god godkjent utbygging av ny bro mellom Sotra og Bergen. Det er et viktig steg på veien for godkjenning i Stortinget. Regjeringen legger opp til at prosjektet skal gjennomføres som et samarbeid mellom offentlige og private, med tidligst mulig oppstart i andre halvdel av 2020. – Med proposisjonen fra regjeringen ligger alt til rette for at Stortinget kan gi klarsignal før sommeren, sier Helge André Njåstad fra Frp. Det er lagt opp til bompenger i 20 år når broen åpner for å betale prislappen på ti milliarder kroner.