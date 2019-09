Regjeringen går for dyr og populær løsning på gigantprosjektet

Regjeringen skriver torsdag i en pressemelding at de har bestemt seg for trasevalg for Hordfast på fergefri E39.

De har valgt alternativ F, som innebærer fjordkryssing mellom Hodnanes på Tysnes og Jektevik på Stord.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H), samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) og finansminister Siv Jensen (Frp) presenterte budsjettlekkasjen på fergen Halhjem-Sandvikvåg mellom Os og Stord torsdag formiddag.

Høyres ordførerkandidater i Sunnhordland skriver i en pressemelding at de er svært fornøyde med valget.

Ordførarkandidatane frå Høgre i Sunnhordland skriver i en pressemelding at de er svært nød med at traseen no er fastlagt. Stord-ordfører Gaute Epland (Ap) kaller overfor Stord24 vedtaket en stor seier for Sunnhordland.

TRASEVALGET: – Vi har lyttet til lokale interesser og valgt den traseen vi tror vil gi den beste utviklingen for dette området, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) i pressemeldingen. Foto: Statens Vegvesen

Dyrere

Å krysse fjorden Langenuen mellom Hodnanes og Jektevik, den såkalte sørlige kryssingen, koster rundt 100 millioner kroner mer enn den midtre, som ville kommet i land lenger nord på Stord.

I vår anbefalte Vegvesenet sistnevnte, fordi de hadde blitt bedt av regjeringen om å kutte kostnader på prosjektet.

I fjor fortalte NRK at Hordfast kunne komme ned i under 30 milliarder kroner, blant annet ved å utsette oppgraderinger av veien på Stord. Men med løsningen som nå er valgt, blir det mer vei på Tysnes og mindre på Stord, og dermed mindre å spare på første byggetrinn.

Fakta om ferjefri E39 Ekspandér faktaboks DYRT: Planen om en ferjefri kyststamvei på Vestlandet er norgeshistoriens største og dyreste veiprosjekt. OMSTRIDT: Ferjefri E39 er ønsket på grunn av behovet for bedre infrastruktur og utvidet bo- og arbeidsmarked, men omstridt på grunn av utbyggingskostnadene, trafikkøkningen og klima-/ miljøkonsekvensene. SPARE TID: Kjøretiden mellom Kristiansand og Trondheim langs E39 er over 20 timer i dag, inkludert åtte ferjereiser. Hvis det bygges bruer og tunneler slik at strekningen blir ferjefri, kan reisetiden på hele strekningen reduseres med sju timer. MILLIARDER: Å gjøre hele strekningen ferjefri ble tidlig anslått å koste minst 150 milliarder kroner. I 2016 hadde tallet vokst til 340 milliarder kroner. ROGFAST: Første fjordkryssingsprosjekt er Rogfast med en 26,7 kilometer lang tunnel og firefelts motorvei under Boknafjorden. Planlagt byggestart i 2016 er forsinket. HORDFAST: Neste fjordkrysning, kalt Hordfast, sør for Bergen inkluderer brokryssing av Bjørnafjorden og Langenuen og firefelts motorvei med 110 km/t gjennom kommunene Stord, Tysnes og Os. Regjeringen tar et forbehold når det gjelder kryssing av Sognefjorden. Det er ikke klart om det er teknisk mulig å gjennomføre kryssing av denne. Videre må Nordfjorden, Stjorfjorden, Romsdalsfjorden og Halsafjorden krysses. (NRK/NTB)

– Veldig gledelig for hele regionen

Kommunalminister Monica Mæland (H) legger ikke skjul på at de har lagt vekt på lokale meninger i utvelgelsesprosessen.

– Vi har lyttet til lokale interesser og valgt den traseen vi tror vil gi den beste utviklingen for dette området, sier hun i pressemeldingen.

Det er delte meninger om Hordfast-prosjektet, som skal erstatte ferger mellom Stord, Tysnes og Os. SV og MDG har markert seg som motstandere, grunnet store naturinngrep.

Men blant partiene i Sunnhordland som ønsker utbyggingen, er stemningen god etter regjeringens valg. Også i nabokommunene jubles det.

– I dag har vi fått en dobbel gavepakke. For det første er Hordfast kommet et viktig skritt lenger. Men like gledelig er det at sunnhordlandskommunene nå blir koblet tettere sammen, sier Kvinnherad-ordfører Peder Sjo Slettebø (H) i en pressemelding.

– Dette er veldig gledelige nyheter for Stord og sunnhordlandsregionen. Vi har stått tverrpolitisk samlet om sørlig kryssing på Stord, og det er jo noe så godt som hele regionen har stilt seg bak, sier Stord-ordfører Gaute Epland (Ap) til Stord24.