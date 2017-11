Dermed får Sogn og Fjordane og Hordaland, og Hedmark og Oppland ansvaret for det fjerde og femte dyrepolitiet i landet.

Nyheita blei presenterast på ein pressekonferanse arrangert av Høgre, Framstegspartiet og Venstre i Media City Bergen i ettermiddag.

– Det er eit kvalitetsteikn ved eit samfunn at vi kan setja av ressursar for å beskytte dyra våre, seier Peter Christian Frølich (H). Han orienterte også om ein tett samanheng mellom dei som utøver vald mot dyr, og dei som utøver vald mot andre menneske.

FLEIRE DYREPOLITI: Peter Christian Frølich (H), Helge Andre Njåstad (Frp) og Sondre Hansmark (V) presenterte nyheita om at to nye regionar får dyrepoliti frå 2018. Foto: Markus Vangen / NRK

– Dyrepolitiet har handtert alvorlege saker, og den første som blei pågripen for vald mot dyr, synte seg også å vera involvert i omfattande barnepornografi, fortalde Frølich.

Fjerde og femte dyrepolitiet i landet

Ordninga med dyrepoliti vart først innført i Noreg som ei forsøksordning i Sør-Trøndelag politidistrikt i 2015. Året etter kom ordninga til Rogaland og i haust også i Østfold.

– Ordninga med dyrepoliti har vore ein stor suksess der det har blitt innført, sa Helge Andre Njåstad (Frp), som hadde med seg hunden Selma for å presentera nyheita.

– Viktig arbeid

KAMP: Organisasjonen Noah er blant dei som lenge har kjempe for dyrepoliti i Noreg. Dette politiet skal spesialisere seg på å oppklare saker der dyr vert utsett for vald og vanskjøtsel. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Dyrevernorganisasjonar har lenge kjempa for eigne politiavdelingar som skal overvinne mishandling av dyr og brot på dyrevelferdslova.

Noah er ein av dei som har teke til orde for eit landsdekkande dyrepoliti.

– Dette er kjempebra. Då er ein langt på veg mot målet om eit landsdekkande tilbod, seier leiar Siri Martinsen i Noah.

– Det er viktig at ein kjem raskt i gang med dyrepolitiet etter å ha lansert det, og difor må regjeringa få dette raskt inn i budsjettet. For folk som opplever at dei må melde dyrevald til politiet er det viktig at dei har nokon å vende seg til og at dei vert behandla seriøst, seier Martinsen.

GLAD: Leiar i Noah, Siri Martinsen, meiner eit dyrepoliti i Hordaland og Sogn og Fjordane er eit viktig steg på vegen mot målet om landsdekkande dyrepoliti. Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Noah-leiaren rosar regjeringa for arbeidet med dyrepoliti.

– Det gjekk lang tid før dyremishandling kom på politiet sin radar. Men etter at politikarane i 2015 innrømma at vi måtte gjere noko med dette problemet, har det gått fort. Dette arbeidet er utruleg viktig, seier Noah-leiaren.