Med ein kostnad på 340 milliardar kroner er ferjefri E39 det største og dyraste vegprosjektet i Noreg til no. Det har vore sterke motsetnader om korleis den nye vegen skal bli.

På Stord har det stått mellom fleire alternativ for ny E39, og måndag kom nyheita om at regjeringa vel alternativet som befolkninga ikkje vil ha.

– Med dette så vil ein øydelegga det viktigaste rekreasjonsområdet for stordabuen, med ein firefelts motorveg tvers gjennom Landåsen. Så det er skuffande, seier varaordførar Jakob Bjelland (Sp).

Måndag vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet at framtidig trasé for E39 på Stord skal følga alternativ 4, med ein kort tunnel under Landåsen.

Alternativ til E39 på Stord Ekspandér faktaboks Det er bestemt at det skal byggast ny E39 gjennom Stord som ein del av prosjektet "Ferjefri E39". Her er alternativa som har blitt vurdert: Alternativ 1: Ein nyttar dagens E39 mest mogleg, med ei fartsgrense på 80 km/t, men det vil avhenge om vegen skal ha to eller fire køyrefelt.

Ein nyttar dagens E39 mest mogleg, med ei fartsgrense på 80 km/t, men det vil avhenge om vegen skal ha to eller fire køyrefelt. Alternativ 2: Ein nyttar dagens E39 mest mogleg, med ei fartsgrense på 110 km/t. Alternativet inneber tunnel under Lønningsåsen.

Ein nyttar dagens E39 mest mogleg, med ei fartsgrense på 110 km/t. Alternativet inneber tunnel under Lønningsåsen. Alternativ 4: Fartsgrense på 110 km/t, men trasémessig søker ein i dette alternativet å oppnå kortast mogeleg veglinje for E39. Dette alternativet inneber kort tunnel under Landåsen, og at vegen går i nær rett linje mellom Ådland og Heiane.

Fartsgrense på 110 km/t, men trasémessig søker ein i dette alternativet å oppnå kortast mogeleg veglinje for E39. Dette alternativet inneber kort tunnel under Landåsen, og at vegen går i nær rett linje mellom Ådland og Heiane. Alternativ 5: Fartsgrense på 110 km/t i tunnel på heile strekninga under Landåsen. Kjelde: Statens vegvesen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunen gjekk sjølv inn for alternativ 5, som inneber ein lang tunnel under Landåsen for å bevara friluftsområdet. Departementet viser til at kostnadane blei for høge.

Videoen viser kommunedelplanen for E39 Heiane–Ådland/Nordre Tveita som Vegvesenet presenterte 6. februar:

– Natur blir nedprioritert

Vegen som departementet går inn for går i omtrent rett linje mellom Ådland og Heiane, og vil ligga tett inn mot Landåsvatnet, Tveitavatnet og Skiphaugsvatnet.

– Avgjerda til departementet er endå eit eksempel på at natur blir nedprioritert grunna økonomiske konsekvensar, seier varaordførar Bjelland.

– NATUREN BLIR NEDPRIORITERT: Varaordførar Jakob Bjelland (Sp) meiner at avgjerda til departementet om å velja trasé-alternativ 4 er endå eit eksempel på at natur blir nedprioritert grunna økonomiske konsekvensar. Foto: Mette Anthun / NRK

Han meiner det kan forsvarast å bruka noko ekstra midlar på alternativet som kommunen vil ha grunna verdien turområdet har.

– Dette er jo eit område som har skular i nærleiken. Det blir brukt enormt mykje, både av barn, vaksne, til trening, til friluft. Det er folkehelse, og no vil området få ein heilt anna verdi enn det det har hatt.

Tilbyr tiltak med omsyn til turområdet

Kommunalministeren og Vegvesenet har tidlegare tilbydd avbøtande tiltak til om lag 80 millionar kroner for å ikkje øydelegga turområdet.

Tiltaka er å forlenga tunnelen under Lønningsåsen, å etablera lysanlegg på eksisterande skogsvegar, samt oppgradering av eksisterande og bygging av nye skogsvegar.

– Desse tiltaka hadde med på bordet allereie då kommunestyret tok avgjerda i fjor, og dei har me allereie vurdert som ikkje gode nok i forhold til den øydelegginga som denne vegen vil medføra.