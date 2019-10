Refser ny koalisjon i Sveio

Høyre, Sp, KrF og MDG mener at den nye koalisjonen på Sveio utgjør et demokratisk problem. Etter valget gikk de fire partiene sammen for å gi Senterpartiet ordføreren, men to uker etter valget meldte to nyvalgte høyrerepresentanter seg ut av partiet. De skiftet side og laget ny koalisjon sammen med Frp og Ap, hvor sistnevnte fikk ordføreren. I en pressemelding skriver H, Sp, KrF og MDG at den nye koalisjonen ikke er styringsdyktig, og mener Ap burde søkt bredere støtte.