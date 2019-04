Redusert kapasitet for forsvaret

Forsvarets årsrapport for 2018 slår fast at fregatten KNM «Helge Ingstads» havari svekket Forsvarets operative evne til sjøs. Det er forventet at kostnader knyttet til heving, sikring og transport av KNM Helge Ingstad vil komme på 726 millioner kroner.