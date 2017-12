Reduserer talet på kollektivsoner

Samtlege parti i fylkestinget går inn for å redusera talet på kollektivsoner i Hordaland frå 430 til 7. Det inneber at fleire kan reisa lengre med minstetakst på 37 kroner og betala med mobilbillett. Vedtaket er ein del av fylkesbudsjettet for 2018.