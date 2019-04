Reduserer bomtakst i Kvam

De nye takstene for å passere bomstasjonene i Kvam kan bli 50 kroner for småbiler og 100 kroner for tunge kjøretøy. Herredsstyret i kommunen skal nå ta stilling til forslaget fra Statens vegvesen, skriver Hordaland Folkeblad. Taksten for tunge kjøretøy er redusert med 70 kroner i forhold til det opprinnelige forslaget.