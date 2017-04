Redningshelikopter sendt til Røldal

Hovudredningssentralen har sendt eit Sea King-helikopter til aksjonen i Røldal. Redningsleiar Kjetil Hagen i HRS fortel at det er usikkert når skredet er gått, men at det er observert personar i Valldalen tidlegare i dag. Også ein patrulje med lavinehundar er sendt til staden for å undersøke.