Redningsaksjon i Smålungeren

Nødetatene rykket ut etter én person ble meldt savnet i Lille Lungegårdsvann. Brannvesenet fikk fort dykkere på plass, og 20.48 meldte de at én person var funnet i vannet og tatt med på land. Politiet meldte kort tid etter at en annen person som hadde hoppet etter også var gjort rede for. Det blir utført hjerte- og lungeredning på stedet for personen som først havnet i vannet.