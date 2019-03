Midt under den dramatiske redningsaksjonen lørdag kom skipsreder Torstein Hagen til Molde for å snakke med evakuerte passasjerer.

Hagen roste mannskapet på skipet, norske myndigheter og frivillige som hjalp til under aksjonen. Ennå er det ingen som vet hva den omfattende redningsaksjonen koster.

Og nå møter Hagen kritikk fra politisk hold.

I et Facebook-innlegg kaller Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen Hagen for en skatteflyktning, og skriver at redningsaksjonen kanskje «vil gjøre det mer forståelig for Norges nest rikeste mann hvorfor man betaler skatt».

60.000 i skatt

Skipsrederen er Norges nest rikeste mann, ifølge tidsskriftet Kapital. På tidsskriftets liste står han oppført med 52 milliarder kroner i formue i 2018.

Milliardæren bor i Sveits, og veldig lite av hans formue går til å betale skatt i Norge.

Skattelistene viser at han i 2017 betalte 59.784 kroner i skatt. Ifølge Faktisk.no er det åpninger i det sveitsiske skattesystemet som gjør at utlendinger med stor formue kan slippe å betale formueskatt.

– Nordmenn bør være provosert

Også SV-politiker Kari Elisabeth Kaski i Stortingets finanskomité kritiserer Hagen.

– Redningsaksjonen er et bevis på at selv de rikeste er avhengig av det offentlige og vår felles velferd i Norge. Det norske folk bør være provosert over folk som sniker seg unna skatt. Vanlige folk bidrar langt mer til fellesskapet enn det Hagen gjør, sier Kaski.

– Det er vel lov å flytte til Sveits hvis man ønsker det?

– Jo, det er det, men vi ser at Torstein Hagen har flyttet til Sveits på grunn av at han betaler mindre skatt der.

KRITISK: – Det norske folk bør være provosert av folk som sniker seg unna skatt, sier finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski. Foto: Johan B. Sættem

– Hvordan vet du at det er grunnen?

– Jeg er ikke i tvil om det, men han kan gjerne motbevise meg ved å bidra mer, sier Kaski.

– Vi må gjennomgå det nasjonale regelverket og ressursene vi har for å følge opp skatteflyktninger, legger hun til.

– Håper Hagen er stolt

Stortingsrepresentant Eigil Knutsen fra Arbeiderpartiet sier at beredskapen blir bedre jo flere skipsredere som betaler skatt i Norge.

– Enten det er enkeltmennesker i rusproblemer eller turister på et cruiseskip, skal man i Norge få hjelp når man trenger det. Jeg håper Hagen er stolt over Norge selv om han betaler mindre i skatt enn sykepleierne som hjalp de skadde fra skipet, sier Knutsen.

På pressekonferansen søndag ettermiddag sa Torstein Hagen at han var stolt av å være norsk.

KRITISK: Eigil Knutsen i Arbeiderpartiet sier at Hagen betaler mindre i skatt enn sykepleierne som hjalp de skadde fra skipet. Foto: Arbeiderpartiet

Hagen vil ikke kommentere

NRK har stilt flere spørsmål til Torstein Hagen om hva han synes kritikken og hans forhold til skatt både i Norge og Sveits, gjennom Hagens pressekontakt Jon Mørland.

«Hagen avstår høflig fra å kommentere dine spørsmål da han nå er opptatt av håndteringen av Vikings gjester og mannskap på Viking Sky», skriver Mørland i en e-post til NRK.

NTB skriver at det ifølge Norsk internasjonalt skipsregister er betalt nesten 350.000 kroner i gebyrer og avgifter for Viking Sky siden skipet ble registrert i 2016.

Mørland vil ikke svare NTB på om selskapet betaler skatt til Norge, og i tilfelle hvor mye.