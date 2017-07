Redda mann på industriområde

Brannvesenet redda ned ein mann frå ein konstruksjon på det nedlagde industriområdet «Skalltaket» i Odda. – Ein person har vore på utforsking her inne og blei sitjande fast 6-7 meter over bakken. Me brukte litt tid på å sikra personen, som me måtte henta ned med stige, seier Sigbjørn Kleppe, brannsjef i Odda brannvesen. Personen er uskadd.