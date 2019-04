Reagerer på væpnet aksjon på Stord

I går gjennomførte politiet en væpnet aksjon i Leirvik på Stord, etter at en person meldte inn å ha sett en mann rette en pistol mot en annen i et hus. Det skriver Sunnhordland. Like ved var barn og voksne på fotballtrening. Nå reagerer flere på manglende informasjon fra politiet. Det viste seg at den observerte pistolen var en ufarlig lekepistol, men politiet forteller at dersom publikum reagerer, er det grunn til å se på saken.