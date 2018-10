RBK fem poeng foran

Brann tapte 2-1 mot Rosenborg på Stadion søndag kveld. Samuel Adegbenro og Mike Jensen scoret for gjestene i første omgang, mens Deyver Vega reduserte for Brann like etter pause. Resultatet betyr at Rosenborg leder eliteserien fem poeng foran Brann når tre kamper gjenstår.