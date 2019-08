Råtnende tau skal redde krabber fra «spøkelsesdøden»

De siste årene har Fiskeridirektoratet sett en økning i antall teiner og andre fiskeredskaper som blir hentet opp fra havet.

Mellom september 2017 og juli i år ble det registrert mer enn 3000 tapte teiner, men tallet er langt høyere, ifølge direktoratet.

Følgene av tapte teiner er såkalt «spøkelsesfiske» – teiner som fisker og fisker og aldri blir hentet opp.

– Det er dessverre mange redskaper som blir liggende igjen. I gamle teiner finner man mye gammelt som har stått der lenge, både fisk og skalldyr som har blir igjen inne i teinen, sier Olav Kalvenes, rådgiver i Fiskeridirektoratet.

STRAMMER INN: Olav Kalvenes, rådgiver i Fiskeridirektoratet, sier at de vil sette krav om rømningshull for å stoppe det såkalte «spøkelsesfisket». Foto: Cato H. Kristensen / NRK

Råtnende tau

Løsningen til Fiskeridirektoratet er et rømningshull: En tre millimeter tykk bomullstråd vil holde luken på teinen lukket i tre måneder. Deretter vil bomullstråden råtne og luken åpne seg.

Eventuelt kan man klippe opp noten på teinen og sy den igjen med en bomullstråd, som er langt mindre slitesterk enn teinenoten.

Tilsvarende regler ble innført for hummerteiner i fjor.

Teinene må også ha fluktåpninger som vanlig, for å sikre at skalldyr og fisk under en viss størrelse blir fanget.

– Rømningshullet skal gjøre at teinen blir ufiskbar. Ideelt sett skal den sørge for at det blir en åpning der all fangst kan komme seg ut av teinen dersom den går inn etter at tråden er råtnet bort, sier Kalvenes.

Regelendringen er ute på høring, og vil tre i kraft 1. oktober såfremt høringen går igjennom.

RÅTNINGSTRÅD: Den hvite bomullstråden på bildet holder sammen en oppklippet teine. Teinen vil være lukket til bomullen råtner etter tre måneder. Dette er en av to måter å bruke råtningstråd på. Foto: Cato H. Kristensen / NRK

Skeptiske kunder

Jan-Kåre Uthaug er både fritidsfisker og jobber på fritidsfiskebutikken Norsk Fletteri i Bergen. Han stiller seg positiv til endringene.

– Når de står i sjøen og ikke kan åpne seg står de bare og fisker og fisker til evig tid. Noten går ikke vekk på mange herrens år. Det er for mye teiner ute på havet, sier han.

Likevel sier at han flere av hans kunder var kritiske til reglene da de ble innført for hummerfiske, men selv er han positiv.

– Veldig mange synes det er tussete, men jeg synes det er en fin regel for det bevarer bestanden. Folk sier at de ikke mister teinene sine eller at det ikke gjør noe, sier han.

– Er det handelsmannen som snakker nå eller fritidsfiskeren?

– Det er vel mer fritidsfiskeren. Det er greit at barnebarna også kan fiske. Det minker på alt fisk i havet.

Kalvenes i Fiskeridirektoratet tror ikke det blir noe problem for folk å følge de nye reglene.

– Mange bruker de samme teinene i hummersesongen som de bruker til krabber resten av året, så dette tror jeg går helt greit, sier han.