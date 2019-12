Rast steinmur ved Butunnelen

Naudetatane har fått inn melding om at ein steinmur har rast på r.v. 13 like før Butunnelen i Hardanger. Halve vegen er stengd. Operasjonsleiar Eivind Hellesund i Vest politidistrikt opplyser at entreprenør er på veg til staden, og seier at ingen skal ha blitt skadde.