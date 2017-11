Raset på Bergensbanen ryddet

Bane NOR opplyser til NRK at raset på Bergensbanen ved Myrdal allerede er ryddet. – Vi regner med å åpne om cirka 15 minutter, når vi har hatt en snøfres på stedet og kjørt forbi, sier Dag Svinvsås, mediekontakt i Bane NOR.