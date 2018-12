Raserte avdeling på legevakten

En mann i 30-årene ble pågrepet og innlagt på Sandviken sykehus etter at han gjorde omfattende skadeverk på rusakutten hos legevakten i Solheimsviken, skriver BA. Hendelsen skjedde onsdag 5. desember. Skader på et vannrør gjorde at hele avdelingen måtte evakueres