Ras sperrer veien i Eidfjord

Rv 7 er stengt ved Eidfjord etter et ras. Raset sperrer hele veien et par kilometer før Eidfjord, ifølge folk på stedet, opplyser Statens vegvesen. Entreprenør er på vei for å undersøke rasområdet, men det er foreløpig uklart hvor lenge det blir stengt.