Ras på Osterøy

På fylkesvei 360 mellom Haus og Kvisti på Osterøy har det gått et mindre ras. Vegtrafikksentralen melder at steiner på mellom 50 og 100 kilo har rast ut i veien, men at det er mulig å kjøre forbi på stedet. Entreprenører er på vei til stedet for å undersøke raset.