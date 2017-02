Ras på fylkesvei 7

Like rundt 00.30 gikk det et snø- og steinras på fylkesvei 7 ved Snauhaugtunnelen vest for Norheimsund. Veien er stengt, og det vil bli tatt en vurdering om åpning først klokken 10. Anbefalt omkjøring er fylkesvei 48 og 49 om Mundheim.