Ras i Odda

Det har gått om et ras ved Ragdevegen i Odda. Alle nødetatene rykker ut til stedet. – Det er en innringer som har meldt at han så et ras over bebyggelsen over veien. Ifølge ham stoppet raset før husene, sier Ole Jakob Hartvigsen i brannvesenet. Raset skal ha stoppet 100 meter bak et boligfelt.