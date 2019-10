Rapport: Var ikkje klar over faren

10. april i år hamna ein mann i 50-åra i koma etter å ha falle frå eit av dekka på KNM «Otto Sverdrup». Arbeidstilsynet har avdekka at Forsvaret ikkje var klar over faren for at skanseluker på fregatten kunne opna seg utilsikta, skriv BT.