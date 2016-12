Ransalarm førte til storutrykning

Store politiressursar rykte ut då ransalarmen gjekk ved Nordea bank i Åsane like før klokka 11. Alarmen blei utløyst av ein elektrisk feil, opplyser operasjonsleiar Lars Geitle. – Når ransalarmen går har me eit visst mønster: Me sender det me har av mannskap. Elektrikar jobbar no med å retta feilen.