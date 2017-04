Rådmannen i Jondal slutter

Rådmann Siv Helle Prestegard i Jondal kommune slutter i jobben 1. mai. Hun får en pensjon tilsvarende full lønn i to år til, skriver Hordaland folkeblad. Rådmannen og ordfører i Jondal Jon Larsgard ble enige om avtalen i et møte fredag kveld, skriver avisen. Kommunen har det de siste årene opplevd to varslersaker, der rådmannen har vært involvert.