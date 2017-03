Pusta inn røyk på Knarvik vgs.

To personar får tilsyn av helsepersonell, etter å ha pusta inn røyk på Knarvik vidaregåande skule. Politiet og brannvesenet er no på staden, og bekreftar at det er røykutvikling i første etasje. – Det skal førebels ikkje vere observert flammar, seier operasjonsleiar i politiet, Morten Kronen.