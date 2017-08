Det er første gang Pushwagner stiller ut kunst i Bergen. Utstillingen i Galleri Nygaten inneholder et bredt spekter av kunstnerens mest populære motiver, 11 nye grafiske blad samt flere malerier.

– Jeg har aldri følt meg bedre noen gang enn det jeg gjør nå. Da tenker jeg på hele livet mitt, helt fra barndommen og frem til i dag, sier Pushwagner til NRK.

Storslåtte ankomster

Pushwagner er etter hvert blitt kjent for sine litt spesielle entreer når han har utstillinger. Slik var det også da han kom til åpningen av utstillingen i Bergen. Både helikopter og en utgave av en amerikansk «highway patrol» politibil var på plass for å frakte kunstneren frem til lokalene til Galleri Nygaten.

STANDSMESSIG: Pushwagner ankommer utstillingslokalet i en amerikansk «highway patrol» politibil. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Jeg liker å fly. I dag traff vi et par lufttomme rom under innflygingen. Det gjorde at det kriblet litt ekstra i magen, smiler Pushwagner.

Selv er han en livsnyter. Det blir lite søvn, men et glass med «noe godt i» sier 77-åringen ikke nei takk til.

– Jeg elsker Bergen, og spesielt damene her, sier Pushwagner.

Rekordsalg

Aldri har det vært større salg av kunst i forkant av en Pushwagner-utstilling. Allerede før dørene åpnet var det solgt for mer enn fire millioner kroner.

– Det virker som det er en formidabel interesse. Vi krysser fingrene og håper at dette blir en kjempebra utstilling, sier daglig leder Rolf Stavnem i Fineart.

Utstillingen vil henge i Galleri Nygaten frem til 24. september. Galleriet har åpent fra klokken 12 til 18 alle dager.