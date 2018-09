Prøvde å gripa inn – blei slått ned

Like før klokka 03 i natt blei ein mann i 50-åra slått ned etter at han forsøkte å gripa inn i eit slagsmål ved McDonalds på Torgallmenningen i Bergen. Hendinga skjedde i samband med at fleire menn skal ha slått til ei kvinne. Politiet opplyser at gjerningspersonane hadde forlate staden då politiet kom fram. Den fornærma blei sett til av helsepersonell.