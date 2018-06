Protesterer mot vindkraftplan

Den norske turistforeningen (DNT) protesterer mot olje- og energidepartementets og NVEs Nasjonal ramme for vindkraft på land. Hensikten er å spare sårbare områder, men DNTs landsmøte mener kunnskapsgrunnlaget er for tynt og involveringen av befolkningen for dårlig, og vedtok i helgen å be regjeringen stanse planen. – Dette har store konsekvenser for naturmangfold, landskap og friluftsliv, sier DNT-fagsjef Oddvin Lund.