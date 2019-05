Protester mot Steve Bannon i Bergen: – Naivt og sensasjonalistisk av mediedagene

Nordiske mediedager har fått sterk kritikk for å invitere den omstridte ytre høyre-strategen Steve Bannon til Bergen. Donald Trumps tidligere rådgiver og valgkampstrateg skal torsdag intervjues på scenen under overskriften «Steve Bannon – hva vil han?».

Invitasjonen har skapt storm, og mange har bedt festivalen avlyse seansen.

MOT BANNON: – Avlys intervjuet, var budskapet fra dem som hadde møtt opp på Festplassen i Bergen onsdag. Foto: Tom Arne Moe / NRK

Demonstrasjon før åpningen

Onsdag protesterte et titalls mennesker i Bergen sentrum, kort tid før åpningen av mediedagene. De mener det blir feil å gi Bannon en scene.

– Det er naivt og sensasjonalistisk av Nordiske Mediedager å gjøre en politisk ganske farlig figur til en hovedattraksjon under mediedagene, sier Rødt-leder i Bergen Sofie Marhaug.

Hun mener det er en del av Bannons strategi å bruke slike arrangement til å spre sine meninger.

«Jeg har allerede sett plakater hengt opp i Bergen med påskriften «Bergen <3 Bannon», og ytre høyres internettgrupper har flittig delt nyheten om hans ankomst. De kommer til Bergen for å hylle sin karismatiske leder. I sin sensasjonalistiske iver fungerer Nordiske Mediedager som ytre høyres nyttige idioter», skriver Marhaug i BA.

KRITISK: Nordiske Mediedager fungerer som ytre høyres «nyttige idioter», mener Rødts Sofie Marhaug. Foto: SIMON S. BRANDSETH / SIMON S. BRANDSETH / NRK

– Ikke undervurder Bannon

Guardian-journalisten Paul Lewis fotfulgte i fjor Bannon i flere måneder, og sier til NTB at Bannon er avhengig av å forbli i medienes søkelys.

– Ingen må undervurdere ham når det gjelder å bruke mediene til sin fordel. Han er svært dyktig når det gjelder å skaffe seg oppmerksomhet, sier Lewis.

INVITERTE: Festivalsjef Guri Hefty tror publikumet på mediedagene vil klare å både lytte og være kritiske til Bannons budskap. Foto: Nordiske Mediedager

Festivalsjef for Nordiske Mediedager, Guri Heftye, mener kritikerne må ha mer tiltro til publikummet på mediedagene.

– Det kritikerne fremfor alt avslører, er en komplett mange på tillit til folks kritiske tenkning. Vi tror at våre delegater tåler å bli utsatt for Steve Bannons meninger.

– Det virker som om motpartens strategi er å stikke hodet godt ned i sanden og late som om dette ikke finnes. Vi tror det er bedre å forsøke å forstå hva det handler om, for å kunne møte det, legger Heftye til.

Må møte argumentene

Og Heftye får også støtte. Aps varaordfører i Oslo, Kamzy Gunaratnam, mener boikott er feil medisin mot Bannon.

«For at vi skal kunne komme oss noen vei og opprettholde et sunt ordskifte, er det avgjørende at vi møtes på fellesarenaene og ikke bare diskuterer med våre meningsfeller», skriver hun på NRK Ytring.

Den britiske jussprofessoren Eric Heinze mener Bannon er intellektuelt svak, men advarer mot å nekte ham en scene.

– Du kan ikke bare sensurere folk og håpe at de blir borte, det er å stikke hodet i sanden. Du må lære deg argumentene deres og hvordan møte dem, sier han til Aftenposten.