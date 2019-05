Protestene førte ikke frem: – Grotesk behandling av syke mennesker

I november i fjor mistet Gunnhild Sæbø (43) arbeidsavklaringspengene (AAP). Uten råd til et sted å bo har hun flyttet inn til moren sin. Da det ble kjent at de to forslagene om å reversere innstrammingene i AAP-ordningen ble nedstemt i Stortinget, kunne hun ikke gjøre annet enn å riste på hodet.

– Det er håpløst. Vi som er rammet av dette er rimelig fortvila. Det virker som at politikerne ikke forstår NAV-systemet, sier Sæbø.

17.000 har mistet stønaden

Innstrammingene, som trådte i kraft i fjor, har blant annet ført til at over 17.000 har mistet stønaden. Mange er blitt skjøvet over på sosialhjelp, men for å få slik hjelp, må man først kvitte seg med eiendeler som hus og bil.

– Vi er i en forferdelig situasjon. Det er en grotesk behandling av syke mennesker. Vi blir satt på bar bakke. Mange blir mer syke denne behandlingen og mister sjansen til å komme tilbake til arbeidslivet, sier Sæbø.

MÅ BO HOS MOR: – Jeg har ingen inntekt, og har ikke råd til å flytte. Moren min er minstepensjonist og må forsørge meg, forteller Sæbø. Foto: Eva Neteland / NRK

– Støtter ikke de svakeste

Det ble et hardkjør mot regjeringen og særlig KrF da ordningen med arbeidsavklaringspenger ble behandlet i Stortinget torsdag.

Der lå to forslag fra henholdsvis SV og Arbeiderpartiet på bordet om å reversere regjeringens omstridte innstramminger i AAP-ordningen, blant annet kutt i lengden fra fire til tre år og trangere nåløye for forlengelser.

–Jeg hadde et lite håp om at KrF kanskje ville slutte opp om dette siden de var imot innstrammingen for to år siden, men de velger makt fremfor å støtte de svakeste i samfunnet. Dette vil de garantert bli husket for, sier Sæbø.

Arbeidsavklaringspenger Ekspandér faktaboks * AAP er en ordning for folk som har mindre enn 50 prosent arbeidsevne på grunn av sykdom eller skade. I løpet av avklaringstiden skal de enten bli friskmeldt eller komme over på uføretrygd. * Som hovedregel kan man ikke få AAP i mer enn tre år. Perioden kan forlenges med inntil to år i særlige tilfeller. * Ved utgangen av 1. kvartal 2019 mottok 122.800 personer arbeidsavklaringspenger. * Ifølge Nav ble antallet personer på AAP redusert med nesten 17.000 personer i fjor. Nav har ikke oversikt over hvor mange av disse som var ferdig avklart før de falt ut. * Ifølge siste statistikk fra Nav (2018) er 17,1 prosent i arbeid seks måneder etter avgang fra AAP, mens 22,6 prosent går på en blanding av arbeid og stønad. * 35,2 prosent har fått uføretrygd, en økning på 2,9 prosentpoeng fra 2017. * Omleggingen av AAP-ordningen startet i 2016 med et rundskriv til Arbeids- og velferdsdirektoratet om å stramme inn på ordningenes varighet og strengere føringer på forlengelse av ytelsen. * I 2017 vedtok Stortinget å kutte perioden med AAP fra fire til tre år, samt å stramme inn på vilkårene for å få utvidet perioden. Endringene trådte i kraft 1. januar 2018. (Kilder: Nav, AAP-undersøkelsen 2019)

– Fattigdomsfelle

I Stortinget tok opposisjonen i bruk storslegga mot innstrammingene og konsekvensene av dem. En rekke enkeltskjebner, folk har blitt skjøvet ut av ordningen før de verken er blitt friskmeldt eller godkjent for uføretrygd, er blitt kjent gjennom mediene den siste tiden.

– Det går over min fatteevne at ønsket om at ingen skal gå lenge på AAP fører til at folk blir sittende fast på sosialhjelp. Mer fattigdom gjør ingen friske, konstaterte SV-leder Audun Lysbakken.

KrF-kritikk

Flere av opposisjonspartiene kom med til dels hard kritikk av KrF, som har snudd i saken etter at partiet kom i regjering. Aller lengst gikk Rødts Bjørnar Moxnes.

– Nå er KrF blitt en dørmatte for Høyre, Frp og Venstres brutale og usosiale politikk, sa han.

IKKE IMPONERT: Rødts Bjørnar Moxnes rettet krass kritikk mot KrF etter behandlingen i Stortinget. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) forsvarer på sin side innstrammingene med at innsatsen nå er blitt mer målrettet.

– Vi stiller strengere krav til Nav om tettere oppfølging, sa hun og viste til en lang rekke andre tiltak, som inkluderingsdugnaden og aktivitetsplikt for ungdom, som regjeringen har iverksatt.

– Summen av dette vil hjelpe folk som er i ferd med å falle ut av arbeidslivet, sa statsråden.

Fortviler

Fra galleriet fulgte et knippe aktivister den flere timer lange debatten.

– Vi er fortvilet. Alt er blitt mye, mye verre siden i fjor, sier Elisabeth Thoresen, som er frontfigur for gruppa Aksjon for AAP-endringer.

PROTESTERER: Elisabeth Thoresen mener regjeringen fortsatt ikke har forstått alvoret i situasjonen. Foto: Hege Kolsvik Hellem‎

Onsdag gjennomførte gruppa en demonstrasjon i Oslo. Rundt 350 personer deltok i demonstrasjonene, blant dem Gunnhild Sæbø.

– Folk heiet på oss fra sidelinjen og vi fikk mye støtte. Med tanke på at lovforslaget ble nedstemt, er slaget tapt. Likevel føler jeg at kampen akkurat har begynt. Vi har nådd mange med budskapet om hvor alvorlige følger dette får, sier Sæbø.

Thoresen peker på at mange som går på AAP har diagnoser som det kan ta mer enn tre år å stille og enda lengre tid å behandle.

– Jeg frykter hva følgene av dette blir. Vi ser at folk begynner å gi opp, sier hun.