Prostituerte og tiggere tilbake på gatene i Bergen

Våren 2017 ble et organisert, kriminelt nettverk i Bergen avslørt i Brennpunkt-dokumentaren «Lykkelandet».

Den prisvinnende dokumentaren var resultatet av over to år med kartlegging. NRK avslørte et omfattende rumensk nettverk som på åpne gater drev med prostitusjon, tyveri, salg av narkotiske tabletter og tigging.

På en kveld i 2016 observerte NRKs journalister nær 40 kvinner som solgte sex midt i Bergen sentrum.

Tilbake i byen

Men etter dokumentaren forsvant miljøet brått.

Visepolitimesteren i Bergen sa til NRK i fjor sommer at det «var ingen gateprostituerte igjen». Også tiggingen var nærmest fraværende i Bergen forrige sommer.

Det bildet har endret seg i 2018.

Nå forteller politiet at antallet tiggere og prostituerte fra Romania er tilbake på samme nivå i vestlandshovedstaden.

– Vi så at veldig mange av de vi antok var bakmenn og prostituerte forsvant våren 2017. De ble borte en stund, men vi ser nå både prostituerte og tiggere som er tilbake på gaten, sier politiinspektør Sylvia Myklebust, som er påtaleleder for organisert kriminalitet i Vest politidistrikt.

Foto: Anette Berentsen / NRK

Slutten av 2017

For øyeblikket er det uvisst for politiet om det er det samme miljøet som har etablert seg på nytt i Bergen.

Myklebust forklarer at prostitusjonsmarkedet i Bergen er todelt.

– Vi har et innemarked som består av personer fra mange land og så har vi utemarkedet, som i stor grad består av personer fra Romania.

Myklebust legger til at antall lovbrudd knyttet til pinkode-tyveri gikk ned etter at miljøet forsvant i fjor, og har ikke økt igjen i år.

FULL BENK: Dette bildet fra dokumentaren «Lykkelandet» viser bakmennene som styrte tigger- og prostitusjonsmarkedet i Bergen i 2017. Foto: Videograb / NRK

Nye kvinner

Også Kirkens Bymisjon har sett at flere er tilbake i byens gater igjen. Tiltaket Fri, som følger opp ofre for menneskehandel og personer med prostitusjonserfaring, bekrefter politiets opplysninger.

Fri har egne team som jobber oppsøkende ovenfor prostituerte.

– I fjor traff vi i snitt 10 kvinner per uke i Bergen, før det var en nedgang etter dokumentaren. Utover i 2017 kom de fleste, både gamle kjente og nye, tilbake. Nå treffer vi i snitt like mange som i fjor, oppsummer tiltaksleder Kristin Nordvik.

NRK har også sett at flere «gamle kjente» er tilbake, samt at noen nye er kommet til.

Tre kvinner kjenner vi fra før. Ti andre kvinner er nye og var ikke i Bergen da NRK jobbet med «Lykkelandet». Felles for kvinnene er at mange av dem er unge.

Flere kvinner oppfører seg etter det samme mønsteret som er skildret i «Lykkelandet». Kvinnene tigger på dagtid, før de skifter klær og står ute på gaten for å selge sex på kveldstid.

Flere saker

Det siste halve året har politiet pågrepet flere rumenere, mistenkt eller siktet for menneskehandel og hallikvirksomhet.

I en stor aksjon i februar i år, arresterte politiet elleve rumenske statsborgere. Fire av dem ville de fengsle, fordi de mente de hadde hentet en 16 år gammel jente til Norge for å bruke henne i sexsalg.

Men både tingretten og lagmannsretten mente det ikke var grunnlag for å fengsle dem.

Senest i forrige uke ble en etterlyst rumensk mann arrestert i Oslo, og brakt til Bergen for fengsling. I Romania er mannen siktet for menneskehandel og hallikvirksomhet. De krever ham utlevert.

POLITIINSPEKTØR: Påtaleleder for organisert kriminalitet i Vest politidistrikt, Sylvia Myklebust. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

NRK har opplysninger som knytter mannen til nettverket som er omtalt i «Lykkelandet».

– Vi tror han inngår i et større nettverk, som blant annet har operert i Bergen, forteller Myklebust.

Hun forsikrer at politiet overvåker og følger med på det som skjer i miljøene.

– Men det er en pågående prosess. Dette er miljøer som opererer i det skjulte og om vi konsentrerer oss om ett, så kommer det andre til. Vi overvåker og prøver å ha kontroll på dem, avslutter Myklebust.