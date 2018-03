Promillekøyrar stoppa på Askøybrua

Ein 31 år gamal mann vart stoppa av politiet på Askøybrua i natt, mistenkt for promillekøyring. Då politiet tok han med inn på stasjonen for å måle promillen, viste det seg at den var låg. – Vi har difor ikkje gjort beslag av førarkortet, men sjåføren får truleg ei klekkeleg bot, seier operasjonsleiar Dag Olav Sætre.