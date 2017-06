Promillekjøring i Hordaland

Natt til mandag stoppet politiet to sjåfører mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Like før klokka ett ble en stoppet i Fjell mistenkt for ruskjøring. Og ikke lenge etter ble en sjåfør stoppet mistenkt for promillekjøring i Arna.