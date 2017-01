Professor: – Rema 1000 gjør en stor tabbe

– Rema er en merkevare som folk har lært seg å forstå på en gitt måte, tilsvarende at McDonalds selger hamburgere over hele verden. Det vi nå hører er at Rema skal være annerledes alt etter hvor du er i landet.

– Det gjør at folk lett får et litt defust forhold til hva Rema 1000 er. Det er noe annet på Snåsa enn hva det er på Lindesnes, sier Andreassen til NRK.

Det var Nettavisen som først skrev om saken. Det skjedde etter at professoren hadde skrevet dette på sin twitter-konto:

– Maktmisbruk

– Kundene går stort sett ett sted for å handle. Når jeg da er hos Rema og ønsker å kjøpe en tube med Colgate tannkrem så er den ikke der. Da må jeg gå til konkurrenten for å få den. For meg som kunde øker da tiden jeg må bruke på å handle.

Professor Tor W. Andreassen tror slike episoder over tid kan få negative konsekvenser for Rema 1000. Samtidig kaller han det hele for et kynisk maktspill.

– Når jeg hørte om konflikten med Mack og at Rema nå skulle ha et møte med dem så tror jeg hensikten er å fortelle dem hva de risikerer å tape dersom de ikke gir Rema bedre innkjøpsbetingelser i Nord-Norge.

– Det mener jeg er maktmisbruk fra en stor distributør som kontrollerer mye av varehandelen i Norge.

– KYNISK MAKTSPILL: Tor W. Andreassen er professor ved Norges Handelshøyskole Foto: BI

Avviser kritikken

Rema 1000 avviser påstandene fra professor Andreassen. Direktør kommunikasjon- og samfunnskontakt, Mette Fossum Beyer, sier det slik:

– Når det er en del professorer ute og skaper usikkerhet om hva som skal være i butikkene våre så, å de nok lese seg opp enda mere. Det vi nå gjør er å skille oss fra konkurrentene våre. Vi inngår lokale samarbeid med leverandører over hele landet slik som vi har gjort det over mange år.

– Vi vet at kundene ønsker å handle lokale varer og ønsker å skille oss ut på denne måten. Så er det slik at for eksempel Mack har priset seg til en 25 prosent høyere pris enn andre leverandører. Da er det viktig gjennom forhandlinger å få ned prisene for nettopp dette er kundene våre opptatt av.

Mål å være billigst: Mette Fossum Beyer er direktør for kommunikasjon- og samfunnskontakt i Rema 1000 Foto: NRK

– Vellykket kampanje

Rema 1000 mener fortsatt at kampanjen de har gjennomført de siste dagene har vært vellykket:

– Appen «Æ» er lastet ned snart 500.000 ganger. Det betyr at det er en suksess blant kundene. Når det gjelder reaksjonene på sosiale medier så viser det at publikum har et veldig sterkt forhold til Rema 1000. Det tar vi på største alvor.