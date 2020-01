På søndag holdes den årlige minneforelesningen som hedrer den avdøde professoren Frank Aarebrot. Forelesningen arrangeres hvert år på Aarebrot sin fødselsdag, og i tro til den muntlige fortellertradisjonen professoren sto for.

Årets forelesning holdes av professor Jørn Øyrehagen Sunde, som skal gå gjennom 1000 år med rettshistorie på 200 minutter.

Forelesningen streames, og du kan se den direkte her på våre nettsider, fra søndag klokken 19.00.

– Dysleksien er en ressurs

Det som er spesielt er at det hele skal gjøres uten manus og notater. Årsaken er at Sunde har dysleksi, og alltid har måttet memorere ting.

– Det krever fryktelig mye konsentrasjon å fylle 200 minutter, og samtidig vite at alt henger sammen for publikum.

Sunde forteller at han er vant til å memorere ting han har lest. Han mener selv at det er en fordel at han kan stille uten ett eneste notat.

– Jeg må huske alt, men det gjør det også mye lettere å ha en dialog med publikum. For da leser jeg ikke opp fra et papir.

Selv med lese- og skrivevansker, har professoren nådd til topps innen et så litterærtungt fag som juss. Og i noen tilfeller mener han dysleksien er en ren fordel.

– Når en skal lære og lese mye, er dysleksien en ulempe. Men i formidlingen er det faktisk en ressurs. Jeg er vant til at jeg må huske alt det jeg har lest. Det gjør at når jeg skal formidle noe, så bruker jeg ikke notater.

Familien til Aarebrot og Studentersamfunnet er med på å arrangere forelesningen, som Universitet i Bergen står bak. Årets forelesning er den andre som arrangeres, etter at Aarebrot gikk bort i september 2017.

Første forelesning ble holdt i 2018 av Bernt Hagtvet, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo/Bjørknes Høyskole. Han tok for seg fascismen på 200 minutter.

200 MINUTTER MED AAREBROT: I 2016 stuntet den nå avdøde Frank Aarebrot Norges historie de siste 200 år på 200 minutter. Du trenger javascript for å se video. 200 MINUTTER MED AAREBROT: I 2016 stuntet den nå avdøde Frank Aarebrot Norges historie de siste 200 år på 200 minutter.

Les også: Frank Aarebrots siste forelesning som professor

Bruker teknikker for å huske alt

Sunde skal vise hvordan rettsstaten og statsdanning har gått hånd i hånd frem til i dag. Han skal blant annet trekke linjer fra Magnus Lagabøte til riksrett mot president Trump og Nav-skandalen i Norge.

Ved hjelp av teknikker har han memorert et foredrag på tre timer og 20 minutter.

– Du må tenke mye gjennom det, og planlegge det nøye. Jeg har tenkt gjennom både forelesningen og de små sekvensene veldig mange ganger.

Selv om han tenker mye gjennom innholdet, forteller Sunde at han ikke planlegger rekkefølgen på sekvensene før dagen før forelesningen.

– Da setter jeg meg ned og skribler ned rekkefølgen. Så vet jeg bare at alt det jeg skal huske og vil huske, det husker jeg.

PAUSEUNDERHOLDNING: Studinekoret «Sirenene» ved UiB, er blant dem som skal stå for underholdningen i pausene. Foto: Ida Yasin Andersen / NRK