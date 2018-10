Prissjokk for pendlere på ferge

Innføring av Autopass-betaling på fergene gjør det gratis for alle passasjerer. Fergen Austevoll-Bergen har 600.000 passasjerer årlig. De får reise gratis neste år. For å dekke inntektstapet økes prisen for pendlere med bil med 30 prosent, skriver BT.