Pris til Gaute Storaas

Den bergenske filmkomponisten, Gaute Storaas, har vunnet prisen "Best Orchestral Score" for musikken til filmen "En mann ved navn Ove". Prisen ble delt ut under et arrangement i regi av European Composer and Songwriter Alliance i Berlin. Den svenske filmen er fra før også nominert til Oscar i kategorien "Beste utenlandske film".