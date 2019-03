Pris til Balholm

Cider-produsenten Balholm i Balestrand fekk i helga sølvmedalje for ein av cider-drykkane sine. Dei fekk prisen under Cider World som vert rekna for å vere ei av dei viktigaste messene i verda i denne bransjen. 100 produsentar frå 17 var til stades, opplyser Åge Eitungjerde i ei pressemelding.