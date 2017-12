Postnord vil sende Tormod 112 kilometer for å hente pakke

– Vi bestilte en bursdagsgave med levering fra Postnord. Bursdagen var den 22. november, og vi har enda ikke fått pakken, sier Tormod Surland Våge.

Han bor i Modalen og får vanligvis posten sin levert i en postboks ved den lokale Coop-butikken, 500 meter fra huset sitt. Han har tidligere bestilt pakker av både DHL og Posten, uten noen problemer.

Men denne gangen ble det problemer. På hentelappen fikk han beskjed om at pakken lå i Ulvik, 112 kilometer unna.

På vei til Modalen må modølingene gjennom storkommunen Voss, en kjøreavstand på rundt to timer.

– Vi kontaktet Postnord og fikk beskjed at de velger utleveringssted etter luftveien, sier en oppgitt Våge.

Må betale for å få pakken hjem

Det var sønnen hans som hadde kjøpt en bursdagsgave til en kompis. Faren trodde det skulle bli en smal sak å få pakken sendt til Modalen.

Men av Postnord fikk de beskjed at de måtte betale porto på 69 kroner en gang til.

– Vi får ikke noen hjelp av Postnord, og det er utrolig frustrerende.

Han får støtte av Birte L. Sæland, sjef på Joker-butikken i Ulvik.

LIKE IRRITERT: Birte L. Sælander sjef på Joker-butikken i Ulvik.

– Plutselig begynte det å komme en hel haug med pakker som egentlig skulle til Modalen, sier hun.

På bare noen dager har Joker i Ulvik fått en titall pakker fra Modalen. Sælander frykter konsekvensene for den kommende juleposten.

– Det kommer til å bli kaos om problemet fortsetter og mange kan risikere ikke å få pakkene til jul, tror hun.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. 112 KM: Her er veien Postnord ber folk i Modalen om å kjøre.

Fikk nye postnummer

Det nye problemet skjer etter at postnumrene til flere postbokser i landet ble endret av Posten.

I Modalen har man tidligere hatt postnummer 5729. Rundt 100 personer med postboks i nærbutikken fikk i fjor byttet til postnummer 5732.

Jokerbutikken i Ulvik har postnummer 5730.

Postnord innrømmer at det har skapt problemer.

– Endringene i postnummeret har skapt utfordringer hos oss. Oppdateringer i postnummerregisteret kan ta litt tid, skriver Bjørn Thorvaldsen, kommunikasjonssjef i Postnord, i en e-post til NRK.

– I dette tilfellet har vi ikke har fanget opp endringen i tide.

VIL HJELPE: Bjørn Thorvaldsen i Postnord håper de skal få endret systemene sine slik at folk i Modalen også får pakkene hjem til jul. Foto: Privat

Kjøper alle julegaver på nettet

Tormod Surland Våge bestiller alle julegaver på nettet, og føler seg straffet for å bo ute i distriktet.

Våge er mest irritert på Postnords kundeservice som ikke ville hjelpe ham med å få pakkene til Modalen.

– Vi får sørge for at julegavene vi kjøper leveres noe annet enn Postnord, slik at vi er sikker på å få gavene til jul.

Først etter at NRK tok opp saken har Postnord bestemt seg for å flytte pakkene til riktig sted, uten noen ekstra kostnad for folk i Modalen.