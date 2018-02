Positive UiB-studentar

Studentane ved Universitetet i Bergen har stor tru på eigne jobbmoglegheiter, ifølge studiebarometeret for 2017. Der svarar nesten 80 prosent av UiB-studentane at dei opplever studiane som relevante for arbeidslivet. Berre to prosent seier studiane i svært liten grad er relevante for aktuelle yrkesområde.