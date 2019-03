Positiv til ny valgordning

Fylkesordfører Anne Gine Hestetun er positiv til å se på valgordningen for Ungdommens fylkesting. I dag representerer ungdommene sine respektive kommuner. AUF Vestland og Hordaland Unge Høyre vil at tinget i stedet skal velges ved at ungdom stemmer på politiske ungdomspartier i skolevalget.