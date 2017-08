Populært med bysykler i Bergen

Bysyklene i Bergen er blitt svært populære. Syklene som ble satt ut i byen for to måneder siden, og er hittil brukt til over 60 tusen turer. – De er spesielt hyppig i bruk blant studenter og folk som pendler til og fra jobb, sier prosjektkoordinator for Bergen Bysykkel, Lin-Christin Berentzen.